Donald Trump, sobre el alza en los empleos: “¡Estos números son increíbles!”

El presidente norteamericano, Donald Trump, se mostró sorprendido por la difusión de las tasas de desempleo de mayo que mostraron una recuperación “increíble” en el sector laboral de los Estados Unidos. “¡Estos números son increíbles!”, señaló en su cuenta de Twitter al conocerse las cifras. La sorpresa fue doble ya que todos los informes pronosticaban una caída profunda en la fuerza de trabajo del país.

“Grandioso reporte de Trabajo. ¡Genial presidente Trump (broma pero cierto)!”, añadió al conocer los indicadores que generaron un cimbronazo en los mercados internacionales al proyectar una pronta recuperación de la economía de aquella nación, lo que podría tener consecuencias en el resto del mundo. “Estoy tan aturdido ¡Nunca he visto números como este y he estado haciendo esto durante 30 años!”, enfatizó el presidente.

Estados Unidos creó 2,5 millones de empleos en mayo y la tasa de desocupación cayó a 13,3%, de acuerdo a datos oficiales. El Departamento de Trabajo informó este viernes que, tras la histórica destrucción de 20,7 millones de puestos en abril y la suba del desempleo al 14,7% producto de la pandemia por coronavirus, el mercado laboral tuvo una reactivación inesperada.

Trump anunció que dará una conferencia de prensa a las 10 am (hora del Este) para hablar sobre estos números. “Oh no, los demócratas están preocupados de nuevo. ¡El único que puede matar este regreso es Sleepy (Dormilón) Joe Biden! Es un número estupendo. Es alegre, digámoslo como es. El mercado tenía razón. ¡Es impresionante! Es una maravilla por cualquier tramo de la imaginación!".

Hasta ayer, más de 40 millones de estadounidenses han solicitado un subsidio por desempleo desde el inicio de la crisis por la pandemia de coronavirus, tras un aumento semanal de 2,1 millones de pedidos. En las últimas 10 semanas, 40,7 millones de solicitudes fueron elevadas al Departamento de Trabajo. Si bien el último reporte está lejos del pico máximo, que fue de 6,9 millones en una semana, se mantiene en cifras históricamente altas, todavía por encima de los niveles mostrados en la Gran Recesión de 2008-09 y multiplicando por 10 el promedio semanal previo a la pandemia.

Según apuntó Reuters, los recientes despidos corresponden a oficinas de gobiernos estatales y locales cuyos presupuestos han sido diezmados por la lucha contra la pandemia del COVID-19, y una segunda ola de cierres de puestos de trabajo en el sector privado.

A estas alturas, dos tercios de las personas en la fuerza laboral de la mayor economía del mundo reciben en subsidios por desempleo más dinero que lo que cobraban en sus sueldos debido, en gran medida, a los 600 dólares semanales adicionales provistos por la ley de estímulo de 2,3 billones de dólares aprobada en marzo, y a un sueldo mínimo que no ha subido considerablemente en varios años.

Apenas una semana atrás, la agencia de noticias Bloomberg se había referido a “brotes” en la economía mundial, aunque sin hacer referencia al sector de empleos norteamericano y centrándose en los indicadores europeos. “La economía mundial está emergiendo poco a poco, aunque vacilante, de su hibernación forzada por el coronavirus”, indicaba el pasado 28 de mayo.

A medida que los Gobiernos alivian los cierres de las empresas y permiten que los consumidores viajen y vuelvan a comprar, las lecturas de datos de alta frecuencia y confianza sugieren cada vez más que se ha tocado fondo en la peor recesión mundial desde la Gran Depresión. Según un nuevo conjunto de medidores de actividad diaria de Bloomberg Economics, casi todas las economías de las que hace seguimiento registraron un repunte en la actividad desde finales de marzo y principios de abril, aunque ningún país aún se acerca a los niveles previos al virus. Alemania, Japón y Francia se encuentran entre los países que se recuperan más rápidamente, mientras que España y el Reino Unido siguen mostrando relativa debilidad.

