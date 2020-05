La Casa Blanca pedirá a sus funcionarios que usen mascarillas y evitará “visitas innecesarias” al Ala Oeste

Foto: REUTERS/Tom Brenner

La Casa instruirá a sus funcionarios a que comiencen a usar mascarillas dentro de la instalación y eviten “visitas innecesarias”, reportaron medios locales este lunes. La medida aplicará dentro del edificio y tendrá como única excepción las oficinas, siempre y cuando las personas puedan mantener una distancia prudente.

“Estamos requiriendo que cualquiera que entre al Ala Oeste use una mascarilla o cubrebocas”, indica un párrafo del documento. “A menos que sea absolutamente necesario que realice una visita en persona, le pedimos respetuosamente que evite visitas innecesarias”, agrega.

La decisión llega luego de que dos funcionarios cercanos al presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence dieran positivo de Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

En concreto, en el primer caso se trata de un “valet" miembro de una “unidad militar de elite” que a menudo trabaja cerca del presidente y de la primera familia; mientras que el segundo corresponde a Katie Miller, la vocera del vicepresidente. De hecho, distintos medios indicaron el domingo que Pence se aislaría como consecuencia de este hecho, algo que fue luego desmentido por su oficina.

Tanto Trump como Pence se someten a tests de coronavirus en bases diarias. Ambos han dado negativo en todos ellos y el documento no especifica si están incluidos dentro de la directiva. Según los reportes, asesores de ambos anticiparon que es poco probable que accedan a usar mascarillas.

Trump ha exteriorizado su reticencia en abril. En un contacto con la prensa, dijo: “Creo que usar mascarilla mientras saludo presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no sé. De alguna manera, no lo veo”. Por su parte, The Washington Post indicó que Pence fue visto en la Casa Blanca el lunes sin mascarilla.

Noticia en desarrollo...