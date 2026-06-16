México

Lady Metrobús estalla contra hombre en silla de ruedas y termina exhibida por pasajeros

Una discusión dentro de una unidad del Metrobús de la Ciudad de México se volvió viral después de que una mujer reclamara un espacio reservado para personas con discapacidad

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Al parecer la mujer lo que quería era ocupar el sitio reservado para personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas.

Una nueva polémica surgió en el transporte público de la Ciudad de México luego de que una mujer, identificada por usuarios de redes sociales como “Lady Metrobús”, fuera captada enfrentando a un hombre que viajaba en silla de ruedas dentro de una unidad del sistema de transporte.

Las imágenes comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y generaron una ola de reacciones debido a que la discusión ocurrió en una zona especialmente destinada para personas con discapacidad motriz.

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De acuerdo con el video difundido en internet, la mujer expresó su molestia argumentando que viajaba incómoda debido a la cantidad de pasajeros dentro de la unidad. A gritos, reclamó al usuario en silla de ruedas y le exigió que modificara la posición en la que se encontraba.

La discusión ocurrió en una zona especialmente diseñada para garantizar la seguridad de personas con movilidad reducida.
La discusión ocurrió en una zona especialmente diseñada para garantizar la seguridad de personas con movilidad reducida.

Sin embargo, diversos testigos señalaron que el hombre ocupaba correctamente el espacio que le corresponde de acuerdo con las normas de operación del Metrobús.

La situación llamó aún más la atención porque el área donde ocurrió el altercado no se trata de una sección convencional para pasajeros. Se trata de una zona adaptada específicamente para garantizar la movilidad y seguridad de personas que utilizan silla de ruedas durante sus trayectos.

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Mientras la discusión avanzaba, una elemento policial que se encontraba en la unidad intentó intervenir para explicar que el espacio estaba destinado precisamente para usuarios con discapacidad. Incluso mostró los mecanismos de seguridad instalados en el área, diseñados para sujetar adecuadamente las sillas de ruedas durante el recorrido.

Lejos de calmarse, la mujer continuó reclamando y también dirigió sus inconformidades hacia la oficial, situación que provocó sorpresa entre varios pasajeros.

La grabación muestra cómo una mujer exigió ocupar un espacio destinado exclusivamente para usuarios con movilidad reducida.
La grabación muestra cómo una mujer exigió ocupar un espacio destinado exclusivamente para usuarios con movilidad reducida.

Las imágenes muestran cómo el ambiente dentro de la unidad se fue tensando conforme avanzaba la discusión. Algunos usuarios observaron la escena en silencio, mientras otros comenzaron a manifestar su desacuerdo con la actitud de la mujer.

Finalmente, varios pasajeros decidieron intervenir verbalmente y le pidieron que terminara con el escándalo. Los reclamos y abucheos provenientes de otros usuarios provocaron que la discusión se convirtiera en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas horas.

Más allá de la viralización del incidente, el caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de respetar los espacios reservados para personas con discapacidad dentro del transporte público.

En el caso del Metrobús, estas áreas cuentan con características especiales que buscan reducir riesgos durante el trayecto. Además de ofrecer mayor amplitud para maniobrar una silla de ruedas, incluyen cinturones y sistemas de sujeción que ayudan a evitar movimientos bruscos en caso de frenados repentinos o maniobras de emergencia.

Las reglas de operación establecen que las personas usuarias de silla de ruedas deben colocarse en una posición específica dentro del área designada, generalmente en sentido contrario a la marcha de la unidad. Asimismo, es obligatorio activar los frenos de la silla y utilizar los mecanismos de seguridad disponibles.

Un autobús rojo articulado del Metrobús, con el logo "SOY ELÉCTRICO", se detiene en la estación Revolución, con edificios y árboles al fondo bajo cielo nublado
Gobierno CDMX anuncia modificación del horario del Metrobús por concierto de Shakira en el Zócalo ((Gobierno CDMX))

El objetivo de estas medidas es garantizar condiciones seguras y dignas para quienes requieren apoyos de movilidad, además de promover un entorno incluyente para todos los pasajeros.

Las disposiciones del sistema también indican que los espacios preferentes deben mantenerse libres de objetos que obstaculicen el acceso o dificulten la circulación. Mochilas, maletas, carriolas y otros artículos no deben invadir estas zonas.

Asimismo, cuando una persona con discapacidad motriz aborda una unidad, cualquier pasajero que ocupe el área reservada debe desocuparla de manera inmediata para permitir su uso adecuado.

Las normas también contemplan la presencia de perros guía y animales de asistencia, los cuales pueden permanecer junto a sus usuarios siempre que no interfieran con el tránsito de otros pasajeros.

Mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, miles de usuarios han utilizado el caso de “Lady Metrobús” para recordar la importancia de respetar los espacios destinados a grupos prioritarios. Lo ocurrido dentro de la unidad no solo generó indignación por el trato hacia una persona con discapacidad, sino que también abrió una conversación sobre la necesidad de fortalecer la cultura de inclusión y respeto en el transporte público de la Ciudad de México.

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