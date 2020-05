Un tratamiento experimental con plasma ilusiona al sur de la Florida

Fotografía cedida por la organización sin ánimo de lucro OneBlood donde se muestra una bolsa que contiene el plasma sanguíneo donado por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, este viernes, en Miami, Florida (EFE/OneBlood)

La premisa de los médicos investigadores de One Blood, la organización no gubernamental y sin fines de lucro de recolección de sangre e investigación médica más grande de Estados Unidos, era no ser solamente reactivos ante el virus del COVID 19. El aislamiento es bueno si previene el contagio, pero tiene que haber un método para combatir al coronavirus. Como tantos otros laboratorios en el mundo, pusieron manos a la obra.

El equipo médico de One Blood, liderado por Bud Scholl, partió de una base conocida: quienes superaron la enfermedad han generado anti-cuerpos que pueden servir para combatir el virus en otros cuerpos. El desafío era cómo obtener esos anti-cuerpos. Rápidamente determinaron que a través del aislamiento del plasma de la sangre era la forma más eficaz para poder acceder a esos anti-cuerpos. Con una simple transfusión de plasma de quien ya se haya recuperado del coronavirus a un cuerpo que aún esté batallando la enfermedad, potencialmente se podría dar un impulso en el sistema inmune del enfermo para que luche contra el virus. En tiempo record lograron la aprobación de la FDA (la administración de control de alimentos y medicamentos en Estados Unidos, por sus sigla en inglés) y exactamente un mes atrás empezaron a probar en humanos la técnica. Otras organizaciones hicieron cosas similares en estados del norte del país. One Blood se concentró en Florida, donde la amplia red de recolección de sangre que ya tenían establecida les permitiría recaudar plasma de personas recuperadas en tiempo récord.

En el estado de Florida hay 36.897 casos de coronavirus y han fallecido 1399 personas, potencialmente habría unas 35.000 personas con capacidad en las próximas semanas de donar

Con la aprobación federal en mano se aliaron a varias municipalidades, incluida la de la ciudad de Miami (que invitó a todos sus empleados a donar sangre para que aquellos a los que se les detectaran anticuerpos pasaran directamente al programa de donación de plasma), y el procedimiento se puso en marcha. Aún no hay datos oficiales acerca de cuánta gente ha accedido al tratamiento, debido a que no todos los pacientes han autorizado a divulgar la información. Pero según Susan Forbes, la vice-presidente de relaciones públicas de One Blood, la amplia mayoría de quienes han recibido un tratamiento con plasma perteneciente a pacientes de COVID 19 recuperados han mostrado mejoría. Si el tratamiento funciona, la potencialidad es enorme. Cada persona recuperada puede generar plasma suficiente para tratar a tres enfermos con una sola donación. En un estado con 36.897 casos de coronavirus donde han fallecido 1399 personas, potencialmente habría unas 35.000 personas con capacidad en las próximas semanas de donar. Las condiciones para donar plasma son iguales a las que se le piden a un donante de sangre.

“Este tratamiento puede cambiar la dinámica de cómo nos enfrentamos al virus. Podemos empezar a tratar a los pacientes, no sólo concentrarnos en que no se contagien”, le decía Bud Scholl, CEO de One Blood a Infobae.

Si bien aún no hay autorización para hablar de números generales, se empiezan a conocer casos puntuales de personas que se han recuperado gracias a este tratamiento. Como Alvaro Carreras Jr, un hombre de 70 años residente de Miami que se contagió a finales de marzo en un crucero. Después de experimentar fiebre durante varios días, y teniendo una enfermedad de base (distrofia muscular), terminó hospitalizado y conectado a un respirador automático el 4 de abril pasado. Su situación era más crítica a diario, con nuevas complicaciones encontradas mientras lo monitoreaban en la terapia intensiva. El 10 de abril recibió su transfusión de plasma con anti-cuerpos de una persona que había superado el COVID 19. A partir de allí, mientras seguía recibiendo distintos tipos de medicinas, empezó a mejorar. Cinco días después de recibir los anti-cuerpos pudieron empezar a probar quitarle la respiración asistida, hecho que se concretó del todo recién el 20 de abril. Carreras sigue hospitalizado pero ya en una habitación común. Se espera que pronto puedan darle de alta.

La amplia mayoría de quienes han recibido un tratamiento con plasma perteneciente a pacientes de COVID 19 recuperados han mostrado mejoría

“Por lo que pudimos aprender en este proceso, la clave estuvo en la combinación de recibir el plasma y medicarlo con un potente anti-inflamatorio. Por un lado combatía al virus, y por el otro la reacción que su cuerpo había tenido ante el virus, se había hinchado de manera desmedida”, explicaba al diario su hijo, Javier Carreras.

El primer donante de plasma en Florida fue el alcalde de Miami, Francis Suarez. “Como paciente recuperado tengo una obligación moral de ayudar a otros. Pero como político responsable de la ciudad más grande del sur del estado creo que es fundamental que Miami sea pionera en el desarrollo científico. Parte de la transformación que estamos llevando adelante tiene que ver con traer industrias como la investigación médica a nuestra región. Que una organización como One Blood haya elegido empezar desde aquí sus tratamientos experimentales que pueden cambiar el modo en el que combatimos el coronavirus creo que es un gran precedente para nuestra ciudad”, le comentaba Suarez a esta publicación.

Alvaro Carreras Jr, tercero desde la izquierda (fila superior), uno de los pacientes que se benefició del plasma convaleciente

La FDA exige cumplir con ciertos pasos legales para poder donar. En Florida sólo One Blood tiene autorización para recolectar las muestras. Luego las distribuyen entre los hospitales que según el nivel de gravedad de los pacientes deciden cómo usarlas. Para poder realizar una transfusión de plasma sólo se requiere que el tipo de sangre sea igual entre el donante y el paciente.

Debido a la gran cantidad de personas que han querido donar en los últimos días hay ciertas demoras. One Blood pide que los potenciales donantes se registren en su página web, donde exigen compartir los resultados del examen positivo y de al menos un examen negativo posterior de COVID 19, aportar un informe de condiciones generales médicas firmado por un profesional de la salud y aceptar ser examinado para enfermedades de transmisión por via sanguínea como el VIH. Si se cumplen con todas las condiciones, citan a la persona a donar y en cinco minutos se completa la extracción.

Idealmente todo el proceso debería durar dos días, pero ha habido quejas de que en algunos casos ha llevado más de una semana completarlo. En el medio, muchas familias esperan esas donaciones como un milagro.

