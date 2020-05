Donald Trump, sobre la pérdida de 20,5 millones de empleos en EEUU en abril: “Todos esos trabajos volverán”

El presidente Donald Trump durante una reunión sobre la respuesta a la enfermedad del coronavirus en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 7 de mayo de 2020. (REUTERS/Tom Brenner)

A minutos de que el Departamento de Trabajo revelara que 20,5 millones de personas se quedaron sin empleo en abril, y que la desocupación subió a 14,7%, el presidente Donald Trump afirmó que “todos esos trabajos volverán”, en una entrevista telefónica con Fox & Friends.

“No es una sorpresa, ni los demócratas me culpan por eso”, fue la primera reacción del mandatario cuando los periodistas le preguntaron por la cifra que acababa de difundirse. “Nosotros creamos la mejor economía en la historia del mundo. Los mejores números de empleo, en la bolsa y en todos los aspectos. Éramos la envidia del mundo. Pero vinieron y me explicaron: ‘Señor, hay que apagarlo. Hay que cerrar el país’. Tenían razón, porque si no lo hubiera hecho habríamos perdido 2 millones de personas, 2,5 millones o incluso más”.

Noticia en desarrollo