Joe Biden negó la acusación de abuso sexual de su ex asistente Tara Reade: “Nunca pasó”

Joe Biden, precandidato demócrata a la presidencia de EEUU (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Eso nunca sucedió”. Con esas tres palabras, Joe Biden salió el cruce de la denuncia por abuso sexual presentada por una de sus ex asistente, Tara Reade, quien dijo también haber presentado una queja en 1993, de la que no tiene registro escrito.

Es el primer comentario público del presunto candidato demócrata sobre una acusación de agresión sexual por parte de su ex miembro del personal del Senado, Tara Reade. “Lo digo inequívocamente, nunca, nunca sucedió”, dijo Biden en una entrevista con el programa “Morning Joe” de MSNBC.

Biden dijo que le pedirá a los Archivos Nacionales que determinen si existe algún registro de tal queja presentada.

“La ex empleada dijo que presentó una queja en 1993”, dijo Biden. “Pero ella no tiene un registro de esta supuesta queja. Los documentos de mis años en el Senado que doné a la Universidad de Delaware no contienen archivos de personal”.

Biden dijo: “Solo hay un lugar donde podría existir una queja de este tipo: los Archivos Nacionales. El Archivo Nacional es donde se guardan los registros".

En desarrollo