No obstante, la premisa ha sido puesta en cuestión por otros profesionales. En diálogo con infobae, eldoctor Walter Legnani (53) es físico, Profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, dijo: “La animación del ejercicio aeróbico me da dos dudas. Una persona corriendo provoca una fuerza de arrastre del aire por viscosidad, que introduce una buena turbulencia. La nube, en el video, se mueve como si fuese polvo y no hubiese viento, y desprecia esta fuerza de arrastre. Tiene asidero pero es un poco tosco”.