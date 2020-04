Diana Antillano es una madre soltera de dos niños oriunda de Venezuela que lleva 18 años viviendo en el sur de la Florida. Hasta hace un mes tenía dos trabajos, uno por la mañana como vendedora en una tienda por departamentos y otro por las tardes como asistente en una oficina de abogados. Hoy perdió ambos empleos. La tienda está cerrada y a modo de compensación a ella y a otras decenas de empleados le han dado dos cheques de 150 dólares cada uno. Hasta nuevo aviso no tendrá trabajo allí. El abogado para el que trabajaba en las tardes ahora está operando de manera remota pero como la labor de Diana consistía en atender a quienes se acercaban a la oficina y armar los paquetes de papeles que se envían por correo, en esta modalidad remota no tiene una tarea asignada y por ende no tiene un sueldo.