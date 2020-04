Ambas leyes requieren de agentes que las hagan cumplir, pero estos prácticamente no existen en Estados Unidos. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre cuenta solamente con 250 agentes, según el sitio web de la entidad (cuya última actualización se hizo hace seis años y medio). Ello contrasta con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, ATF), que por mucho tiempo ha sido considerada la cenicienta de las fuerzas federales del orden, pero cuenta con 2.630 agentes.