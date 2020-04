La renuncia a la primaria del Senador por Vermont tiene letra chica. Oficialmente no está retirando su nombre de las boletas en los Estados que aún debe votar y no va a renunciar a sus delegados. Esto no significa que tenga posibilidades de obtener la nominación, pero quiere llegar a la Convención con poder político. Las propuestas de Sanders suelen ser muy diferentes a las del resto del partido (quizás porque ni siquiera pertenece al Partido Demócrata oficialmente, como Senador se identifica como independiente), y pretende con su capital político influenciar la plataforma de Biden. Hasta un cierto punto ya lo hizo. Su mera presencia en los debates (y el fervor que despertaba en un sector del partido) logró que el resto de los candidatos, incluido Biden, tendieran más hacia la izquierda en sus promesas. Queda por ver si eso se traduciría en una posible administración.