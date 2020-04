El virtual candidato demócrata (su ventaja es prácticamente irremontable) dijo que le cuesta imaginarse que los planes de la Convención no se vean alterados como consecuencia de la pandemia. Además, agregó que la idea original de hacerlo el 13 de julio tenía que ver con un cálculo mediático para no competir en audiencia con los Juegos Olímpicos. Y debido a que el evento deportivo fue pospuesto para 2021, Biden no ve por qué no se puede pensar en aplazar la fecha de los Demócratas.