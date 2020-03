Instacart había comenzado a explorar su opción Dejar en la Puerta “para proporcionar una opción más flexible a los clientes que no están en casa en el momento de la entrega”, informó por su parte. Al hacerlo, comprobó que las personas “usaban la función de muchas maneras más”: para que el timbre no despertara al bebé que al fin se había dormido, para no interrumpir lo que estaban haciendo o porque no se sentían bien para abrir la puerta, entre ellas. “Durante la última semana, en particular, observamos un aumento significativo en la adopción y el uso de la función”. Por lo cual ahora está disponible para todos los clientes.