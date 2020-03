Tras el Supermartes, el día en que se definieron las primarias en 14 estados y la jornada en la que hay en juego más delegados a la Convención (se necesitan 2268 votos de los 4535 delegados para ser nominado), Biden aparece liderando con un Sanders todavía muy fuerte que continúa desafiando a los demócratas y al país entero con sus propuestas de un plan de salud universal al alcance de los más pobres y universidades estatales gratuitas. La gran reunión de los demócratas será a mediados de julio en Milwaukee y se espera que para entonces ya haya un candidato definido y no se llegue a una convención dividida. Eso, le daría en bandeja la reelección a Trump. Y así lo entendieron los hasta esta semana otros candidatos que habían tenido papeles destacados durante los debates y que se perfilaban como los contendores más fuertes de Sanders. Pete Buttigieg, el joven ex alcalde de South Bend, Indiana, había tomado impulso, pero las encuestas no le daban ninguna buena noticia en ese Supermartes y los donantes de dinero para la campaña estaban mermando. Se bajó y dio su apoyo a Biden. Lo mismo hizo la senadora Amy Klobuchar, diciendo que Biden “es la persona que va a retornar la decencia y la dignidad a la presidencia”. Finalmente, también se retiró el ex alcalde de New York, el multimillonario Michael Bloomberg, que había puesto 500 millones de dólares de su fortuna para esta primera etapa de su campaña. Su tardía aparición en las boletas y la aparición en un solo debate mostraron que, a pesar de la creencia de muchos estrategas políticos, no siempre el dinero puede comprar candidaturas. También dio su apoyo al ex vicepresidente. Por último, el jueves, fue la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, la que dejó la carrera presidencial.