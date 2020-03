Pero en este ciclo electoral tan particular hay otras razones. En 2016 muchos seguidores de Sanders se sintieron estafados por el partido cuando Hillary Clinton terminó siendo la nominada. Esto se tradujo en que muchos de ellos no salieran a votar (varios estudios indican que 5 millones de personas que votaron dos veces por Barack Obama no se acercaron a las urnas en la elección general de 2016). Ese es un error que los demócratas no quieren repetir.