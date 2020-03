El ex alcalde de Nueva York también confió que basó su decisión en los datos. “Luego de los resultados de ayer, las matemáticas de los delegados se volvieron virtualmente imposibles y un camino viable para la nominación no existe más”, manifestó en su misiva. Y añadió: “Pero me mantengo claro acerca de el objetivo principal: la victoria de noviembre. No para mí, sino para nuestro país. Y como no seré nominado, no me apartaré de la pelea política más importante de mi vida”.