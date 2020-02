El modelo adapta el entierro verde, que deposita los cuerpos, sin intervención química de ninguna clase, directamente en la tierra, envueltos con fibras naturales o en un ataúd biodegradable; no se colocan losas sobre la tumba, que se integrará al paisaje. Pero eso requiere una gran cantidad de espacios verdes, que en las ciudades no hay. “Comencé a pensar en la clase de relación que tenemos con la muerte en esta sociedad, y si podríamos tener lugares en nuestras ciudades donde desarrollar una idea más consciente con la muerte y pensar más en nuestro lugar en los ciclos naturales”, dijo Spade al programa de radio Here & Now’.