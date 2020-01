“Por décadas, los puertorriqueños y sus intereses han sido ignorados por Washington. Y hay una razón sencilla: no tienen voto en el Congreso. Así que a los políticos no les importa cómo se sienten. Por eso es que no tienen los mismos fondos que otros americanos para programas esenciales, incluyendo Medicaid, aún cuando el nivel de pobreza en Puerto Rico, casi 43%, es más del doble que el del estado más pobre. Y es por eso que cuando enfrenta un desastre natural, Washington responde lentamente”, escribió el ex alcalde de Nueva York en una columna publicada el lunes en El Nuevo Día.