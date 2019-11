Si bien después de la llegada de Trump a la Casa Blanca ya nada puede sorprender en la política estadounidense, la apuesta de Bloomberg es al menos arriesgada. No es muy popular entre los demócratas. Se trata de un ex republicano que está a favor de la restricción fiscal en un partido que se supone representa a la clase trabajadora y con una tendencia, en los últimos años, al estatismo. Todavía no hay encuestas de cómo le podría ir enfrentando al pelotón de diez o quince otros precandidatos demócratas, pero cuando la Fox News hizo una encuesta en la que preguntó qué sucedería si entraban a la carrera presidencial Michelle Obama, Hillary Clinton y Bloomberg, el magnate quedó muy retrasado. La mitad aseguró que en ese caso votaría por la esposa del ex presidente, un 27% por Hillary y apenas el 6% por el neoyorkino. La lógica que exponen los asesores de Bloomberg es que podría captar el voto de los desencantados del ex vicepresidente Joe Biden y sumar el de los que creen que ninguno de los otros dos favoritos, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, podrían batir a Trump. Es una apuesta muy arriesgada. Casi tan arriesgada como las que solía hacer cuando era un broker de Wall Street y acumulaba su fortuna.