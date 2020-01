Como lo habían anticipado, las autoridades palestinas rechazaron de inmediato el plan. El titular de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dijo que ningún palestino puede aceptar un estado que no tenga a Jerusalén como capital. Luego de una reunión con distintas facciones palestinas -entre las que se encontraba el grupo terrorista Hamas-, Abbas realizó una declaración en la ciudad de Ramallah en la que prometió “resistir el acuerdo en todas sus formas”. “No, no y no al 'Acuerdo del Siglo. Jerusalén no está a la venta. Nuestros derechos no están a la venta ni se pueden negociar”, expresó.