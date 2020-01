El senador estadounidense por el estado de New Jersey, Cory Booker, anunció este lunes su retiro de la campaña presidencial demócrata. En un comunicado, indicó que su decisión se debe a la imposibilidad de conseguir el financiamiento necesario para afrontar el año electoral. “Nuestra campaña alcanzó el punto en el que necesitamos más dinero (...), un dinero que no tenemos y un dinero más difícil de obtener porque no estaré en el siguiente debate”, expresó.