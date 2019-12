Citó a Richard Dillon, autor de The Hatchet Men: The Story of the Tong Wars in San Francisco’s Chinatown: “No cabían dudas sobre el rumbo que tomaron los tongs, presuntamente fraternales, entre 1870 y 1880, aunque con mucha habilidad escondían sus operaciones de la policía”. Los hacheros hacían juramentos de sangre y combatían a sus rivales, además de con su instrumento característicos, con armas blancas y armas de fuego.