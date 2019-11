En el tiempo que no logró comunicarse con su hijo, Stevens comentó que se comunicó con la Policía para que averiguara qué podía estar pasando con White, de quien no recibía noticias desde hacía tiempo. Las respuestas de las autoridades no la tranquilizaron, pero no podía afrontar los gastos de un detective privado para saber qué podía pasar ante la ausencia. Los oficiales le indicaban que no podían catalogar el caso como “personas perdidas” teniendo en cuenta la actividad del hombre quien viajaba con frecuencia. “Sufrí porque nadie quiso ayudarme a encontrarlo”, se quejó la mujer.