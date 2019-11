Giuliani aclaró que el pedido de Trump a su homónimo ucraniano no fue solamente una sugerencia amable y no una demanda, sino que estaba legalmente permitido de hacerlo, de acuerdo con la Constitución. “Para los Sres. Trump y Zelensky discutir estos temas no solo era apropiado, sino un ejercicio de la responsabilidad del Sr. Trump como presidente de los Estados Unidos como se expresa en el Artículo II, Sección 3 de la Constitución: ‘cuidar que las leyes de los Estados Unidos sean fielmente ejecutado’.”