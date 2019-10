A diferencia de Fetzer, el otro coordinador de la obra, Palecek, aceptó la decisión judicial: “El Tribunal dictaminó que el certificado de defunción de Noah Pozner no es una fabricación como se indica en el libro Nobody Died at Sandy Hook. Acepto el fallo del Tribunal sin apelación y pido disculpas por cualquier molestia resultante que pueda haber causado”. El editor del libro, David R. Gahary, anunció que ya no lo vendería.