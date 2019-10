“Está fuera de toda discusión que vaya a reunirme con otros que no sean Pence y Pompeo”, dijo Erdogan en declaraciones a periodistas publicadas en un tuit por el jefe del Directorio de Prensa turco, Fahrettin Altun. Poco antes el presidente turco había afirmado que no iba a hablar con Pence ni Pompeo, porque no son sus homólogos.