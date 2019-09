Priscilla Torres sacó a la niña del agua y vio que tenía irritación y quemaduras químicas en la piel y en la cara, pero no llamó a emergencias porque temía que el Servicio de Protección al Menor (CPS, por sus siglas en inglés) le arrebatara a la niña. Días después, Sierra no podía ingerir alimentos sólidos ni ponerse en pie. Murió el 27 de agosto, y guardó su cuerpo en el armario porque no era capaz de decirle adiós para siempre.