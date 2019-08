No se podían casar, no podían aprender a leer y escribir, no podían decidir la vida de sus niños. No podían reclamar derechos vulnerados ante la justicia, por ejemplo por violación, tortura u homicidio, o si los sometían a dolorosos experimentos médicos, como el fue el caso de John Brown, prestado al médico Thomas Hamilton, en Georgia, en la década de 1820. No podían obtener propiedad ni heredar. No tenían tumba.