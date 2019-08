No me importaba que los estudiantes pensaran que me había ido por un trastorno alimentario, o que me habían intimidado, pero me preocupaba que mis profesores y asesores no supieran por lo que había pasado. Aunque fue útil para mí hablar de mis luchas con todas esas personas importantes en mi vida, fue incómodo, y fue difícil para mí tomar la iniciativa. En el futuro, espero que el Centro de Salud llegue a los estudiantes antes de que regresen de su licencia médica para discutir cómo la escuela puede hacer que su adaptación a Deerfield sea menos difícil. Si me hubieran contactado, les habría hecho saber que quería que mis circunstancias fueran compartidas con mis maestros y consejeros antes de regresar a la escuela; esto habría hecho mi transición mucho más fácil.