"Él me decía cosas como, 'Tengo la corazonada de que el Departamento de Policía de Boulder piensa que yo fui responsable de alguna manera de la muerte de JonBenét, y no puedo probar que no lo hice. No tengo una coartada para el día de Navidad de 1996′, explicó Pamela Griffin, recordando las palabras que su amigo le dijo después del asesinato.