Desde el punto de vista político no hubo ningún mensaje prístino. No se sabe si la Casa Blanca busca un cambio de comportamiento o un cambio de régimen. Trump le había dicho unos días antes a Piers Morgan, de la cadena británica ITV, que "las opciones militares están sobre la mesa, pero todavía hay más que hablar". Según el columnista del Washington Post David Ignatius, el presidente "quiere sonar duro porque eso es popular pero no llegar a una guerra porque eso es impopular". El general retirado David Petraeus dijo en una entrevista con ABC News que está convencido de que Trump "no quiere de ninguna manera una guerra ni con Irán ni con nadie".