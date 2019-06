Un reportero de la estación de noticias local WBRC contactó a Chambers para preguntarle sobre su publicación. El alcalde negó primero que lo hubiera escrito –para entonces ya lo había borrado– y cuando el periodista le pidió reunirse en persona, el edil colgó.

Unos minutos después, Chambers llamó al reportero y admitió que había escrito esos mensajes, pero dijo que habían sido sacados de contexto, y que en realidad quería mandarlos como mensaje privado, no público.

“Nunca dije nada sobre matar a los gays ni nada parecido”, señaló Chambers. “Si llega a ocurrir una revolución en este país, una guerra, ambos bandos tendrían asesinados“, añadió.

Sin embargo, las críticas no han cesado. El comentarista Joel Mendelson expresó que una declaración así de un político electo no es una broma. “No puedes decir ‘ja ja, lo lamento, no quería decir que de hecho deberíamos matar a estas personas’, esto puede poner en riesgo la vida de las personas, Chambers debería renunciar. Ya“, escribió.

Bryce Tache, un ciudadano residente de Minneapolis, en Minnesota, invitó a Chambers a una comida con su familia LGBT. “No le preguntaremos sobre su publicación. Sólo le pido que venga con la mente abierta. Al final de la noche, quiero que me mire a los ojos y me diga si todavía desea que esté muerto“, escribió en Twitter.

Chambers no renunció a su puesto en la alcaldía de Carbon Hill, donde viven unas 2.000 personas, ubicado unos 200 kilómetros al noroeste de Montgomery, la capital del estado, enclavado en el llamado “sur profundo” de los Estados Unidos.

Sin embargo, sí pidió una disculpa. “Yo y sólo yo soy el responsable del comentario que hice. No es un reflejo del Ayuntamiento de Carbon Hill, ni del personal ni de los ciudadanos“, comenzó.

“Aunque creo que el comentario fue sacado de contexto y no se enfocaba en la comunidad LGBTQ, sé que estuvo equivocado decir que alguien debería ser asesinado. Estoy sinceramente apenado por haber avergonzado a nuestra ciudad”, escribió.

“Amo esta ciudad y mientras he estado en el cargo he hecho todo en mi poder para hacer de este un mero lugar para nuestras familias. No hay suficientes palabras para expresar lo mucho que me arrepiento de haber publicado ese comentario. Espero que nuestros ciudadanos y cualquiera que haya sido ofendido por el comentario puedan aceptar mi disculpa”, finalizó.