"La unanimidad totalitaria: la misma consigna será repetida por todos los órganos publicitarios, no habrá voces discrepantes ni posibilidad de crítica ni refutaciones públicas. El control de todos los medios de expresión facilitará la labor persuasiva; el miedo se encargará del resto. Y bajo la vociferante propaganda quedará el silencio, el de los que no pueden hablar y el silencio cómplice de los que, pudiendo, no se atrevieron a hablar", escribió Aguilar León.