La idea, "América para los americanos", de John Quincy Adams y presentada por el presidente James Monroe en 1823, sostenía que la intromisión europea en asuntos del continente americano sería considerada una hostilidad que habilitaba la intervención estadounidense. Y dijo Bolton a The New Yorker: "Eso no significa fuerza armada. Ese es el Corolario Roosevelt [de 1904]. No lo he invocado, no todavía". Pero, agregó, "todas las opciones están sobre la mesa".