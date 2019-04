Greta Thunberg suplicó entre lágrimas a la Unión Europea: "Nuestra casa se desmorona, el futuro está en sus manos"

La activista por el medio ambiente pronunció un emotivo reclamo a los eurodiputados: "No me escuchen a mí si no quieren, pero sí a los científicos y a los millones de jóvenes que están haciendo huelga. Se los ruego, por favor, que no nos fallen en esto"