La aritmética de la jubilación no es bonita, incluso para aquellos que parecen estar en una buena situación económica. Teresa Ghilarducci, profesora de economía de la New School for Social Research, estima que la seguridad social reemplaza entre el 40 y el 50 por ciento de los ingresos previos a la jubilación. La estimación general es que las personas necesitan alrededor del 80 por ciento de los ingresos previos a la jubilación para sobrevivir después de que dejan de trabajar.