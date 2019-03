Barr dijo en su misiva al Congreso que Mueller no encontró que la campaña de Trump "conspirara o se coordinara" con el gobierno ruso para influenciar la elección presidencial de 2016, desechando los argumentos que desde hace tiempo han defendido los demócratas de que existía evidencia de colusión. Sin embargo, también indicó que Mueller no llegó a una conclusión sobre si Trump obstruyó la investigación federal, y en su lugar presentó "evidencia de ambas partes" al respecto y aseguró que "aunque este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera". Sin una recomendación de Mueller, Barr intervino y decidió que no había evidencia suficiente para establecer que el presidente obstruyó la justicia. Los demócratas afirman que el juicio de Barr no representa la última palabra.