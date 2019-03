Obstrucción de la justicia. La segunda parte del informe aborda una serie de acciones por parte del presidente, la mayoría de las cuales han sido objeto de informes públicos, que el fiscal especial investigó como una potencial obstrucción de la justicia. Después de realizar una "investigación objetiva y exhaustiva" sobre estos asuntos, el fiscal especial consideró si evaluar la conducta conforme a las normas del Departamento que rigen las decisiones de enjuiciamiento y rechazo, pero finalmente determinó no emitir una sentencia judicial tradicional. Por lo tanto, el fiscal especial no llegó a una conclusión -de una manera u otra- en cuanto a si la conducta examinada constituyó una obstrucción o no. En cambio, para cada una de las acciones relevantes investigadas, el informe presenta evidencia en ambos sentidos y deja sin resolver lo que el Consejo Especial considera como "cuestiones difíciles" de la ley y los hechos que se refieren a si las acciones y la intención del Presidente podrían considerarse obstrucciones. El fiscal especial afirma que "si bien este informe no concluye que el presidente cometió un crimen, tampoco lo exonera".