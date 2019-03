Cuando los problemas lo alcanzaban en la Casa Blanca, dijo, era porque no tenían solución. En general, se le pedía que eligiera entre dos opciones malas. "Por definición, si era un problema que tenía una solución fácil o incluso si era moderadamente difícil de solucionar, no llegaría a mí, porque por definición, alguien más lo habría resuelto", dijo. "Así que las únicas decisiones que me llegaban eran las horribles que no tenían una buena solución. Ellos decían, 'vamos a mandar esto a Obama, no sé que hacer'", "De esa forma -bromeó-, cuando las cosas se arruinaban", la gente podía culparlo.