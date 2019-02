Urbaityte enfatizó ante The New York Times que el museo es apolítico: "Es sobre la historia y sobre el progreso tecnológico". Pero la naturaleza del tema es difícilmente eludible. Masha Gessen, la autora de The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia, criticó en The New Yorker: "Este es, en pocas palabras, el problema con el museo, cuyo folleto promete a los visitantes 'un paseo por el socialismo de ayer": es despreocupadamente neutral en términos morales".