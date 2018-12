"Querido Timothy. Quiero ser tu nuevo amigo por correspondencia. No nos conocemos, pero ya te quiero", escribió un supuesto George Walker. El filántropo estadounidense, bajo una identidad oculta, no era otro que el ex presidente George H. W. Bush, quien decidió patrocinar a un niño filipino a través de una organización benéfica que reveló la historia esta semana, días después del fallecimiento del protagonista.