"Él estaba sorprendido. Se sorprendió de buena manera porque no lo esperaba. Estaba feliz por eso. Todos los días que llego al buzón me preguntaba: ¿Recibí algún correo hoy?" narró la madre. "Estaba muy feliz y muy emocionada, sentí el amor y el apoyo. Hay gente muy buena que lo apoya. Me asombra" añadió.