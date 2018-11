Comenzó entonces la Obamamanía: "Acabo de ver al primer presidente negro", dijo Chris Matthews en NBC al hablar del discurso; The Chicago Tribune titulo: "El fenómeno". Hablaban de él como una estrella de rock. "Debe de haber sido un buen discurso", dijo ella cuando lo pararon para pedirle un autógrafo, y la frase se convirtió en un chiste entre los dos. Dreams From My Father se reeditó y llegó a la lista de best sellers de The New York Times, mientras el político comenzaba a escribir The Audacity of Hope.