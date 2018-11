"Ya estaban de acuerdo que cuando llegara la gente de la DEA a verlo, iban a usar la clave Tito. Cuando entró, le dijeron 'Nosotros somos Tito. Se sorprendió y luego se tiró al piso para ver por debajo de la puerta si había alguien escuchando del otro lado. Dijo que si los Estado Unidos no pedían su extradición, él daría información de rutas y gente que tenía corrompida…. pero nada más iba a dar nombres de gente que estaba debajo de él. No estábamos de acuerdo en negociar con él porque sabíamos que tarde o temprano iba a caer en nuestras manos", relató el ex agente de la DEA.