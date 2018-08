Tiroteo durante un torneo de videojuegos en Jacksonville: la policía reporta "varios muertos", entre ellos el atacante

El sheriff de la ciudad, Mike Williams, manifestó que "no hay sospechosos activos", por lo que la zona está segura. Las autoridades, no obstante, aún no difundieron la identidad del tirador y no brindaron detalles sobre las víctimas fatales y los heridos