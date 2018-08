En ese libro, Faith of My Fathers: A family Memoir, McCain habló con franqueza de sus imperfecciones: "He pasado gran parte de mi vida eligiendo y actuando a mi manera, a menudo sin cuidado. En otras ocasiones, elegí mi camino por una buena causa y con buenos resultados. Lo hice para mantener un equilibrio en mi vida: un equilibrio entre el orgullo y la pena, entre la libertad y el honor".