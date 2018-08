"Simplemente no haría tal cosa. No podría hacer eso… Me sorprende que me pregunte… Hacer campaña contra John Kerry es algo que no consideraría". Las palabras fueron lanzadas por el protagonista de esta historia hace casi 22 años, en octubre de 1996, cuando el periodista de The New Yorker James Carroll quiso saber si el senador republicano apoyaría al candidato de su partido en Massachusetts en detrimento del aspirante demócrata.