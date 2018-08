Sin embargo, el cura atacado no tiene nada que ver con esos casos. Ni siquiera tiene denuncia alguna que pueda manchar su reputación. "Como hemos estado diciendo, el Padre Basil no es culpable de ningún abuso ni tiene acusaciones en su contra. El ataque fue aparentemente en relación al reporte (de abusos), pero por qué él escogió al Padre Basel no tenemos idea", dijo Petruch en diálogo con CBS Chicago.