No pudieron alcanzar ningún acuerdo y JFK se fue muy ofuscado. Luego confesaría que Khrushchev le propinó "una paliza", según The New York Times. En los meses y años siguientes se vivió un recrudecimiento de la Guerra Fría. En Europa comenzó la construcción del Muro de Berlín y en Cuba se produjo la crisis de los misiles, el momento en el que más cerca se estuvo de un enfrentamiento nuclear.