"Las quejas estadounidense ante Europa por no hacer valer su peso en defensa no son nuevas. Tampoco los reclamos europeos ante Estados Unidos por actuar con impulsos unilaterales en la economía internacional. Lo que es diferente ahora es que no hay un adversario claro en contra del cual ambos puedan ponerse de acuerdo. Hay varios competidores, principalmente Rusia. Pero la competencia es más amplia y difusa, no tan ideológica como la que había entre el comunismo y la democracia occidental. Encontrar unidad en este contexto es cada vez más difícil", explicó Tim Oliver, investigador de IDEAS, think tank de política exterior de la London School of Economics, consultado por Infobae.