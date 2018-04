La golpeó, la humilló, la ató con cables y la encerró. Dos días después, comenzaron las violaciones. Primero en su habitación, pero luego la condujo hasta el sótano: "Lo que ocurrió durante las siguientes tres horas es todavía duro de recordar. El no sólo me violó de la misma forma que lo hizo arriba. Asesinó mi corazón". Lo que no sabía Michelle es que el infierno duraría once años.